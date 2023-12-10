İşte savaşın soğuk yüzü!
Gazze'deki bombardıman ve yıkım arasında ekmek pişiren Filistinli kadınların videosu gündem oldu.
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde bombaladığı Gazze'de soykırım yapıyor.
Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 20 bine yakın sivilin şehit edildiği, 40 bini aşkın sivilin de yaralandığı saldırılarda yüzbinlerce Gazzeli yerlerinden edildi.
Gazze'de yıkılan binaların arasında görüntüleri kaydedilen Filistinli kadınların ekmek pişirdiği anlar, savaşın soğuk yüzünü ortaya koydu.
Video sosyal medyada gündem oldu.
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