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İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray’ın rakipleri

Galatasaray’IN Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri bugün Monaco’da çekilen kura çekimi sonunda belli oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:30
İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray’ın rakipleri

Galatasaray’IN Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri bugün Monaco’da çekilen kura çekimi sonunda belli oldu. 32 takımın 8 gruba ayrıldığı kura çekiminde sarı-kırmızılı ekip, A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Clubbe Brugge ile eşleşti.


Cim-Bom’un Devler Ligin’deki rakiplerini tanıyalım:



Paris Saint-Germain


Fransa’nın en önemli kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezonu Fransa Şampiyonu olarak tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazandı. Geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fransız ekibi, Son 16 Turu’nda Manchester United’a elenmişti. Paris Saint-Germain’in teknik direktörlüğünü 46 yaşındaki Alman taktisyen Thomas Tuchel yapıyor. Paris Saint-Germain’in tarihinde bir Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu var. (1995 - 1996)



Real Madrid


Geçtiğimiz sezonu La Liga ikincisi olarak tamamlayan Real Madrid, Avrupa’nın en başarılı takımlarından birisi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve AFC Ajax tarafından Son 16 Turunda turnuva dışına gönderilen Real Madrid CF, ondan önceki üç sezon Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nu kazandı. (2014-15, 2015-16, 2016-17) Real Madrid’nin teknik direktörlüğünü geçtiğimiz sezonun Mart ayından itibaren eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane yapıyor. Zinedine Zidane, Real Madrid’in kazandığı son üç Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nda takımın başındaydı. Geçtiğimiz yaz döneminde Real Madrid, Belçikalı yıldız Eden Hazard’ı kadrosuna dahil etti.



Clubbe Brugge


Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Clubbe Brugge, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına iki eleme turu oynadıktan sonra katılmaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi Üçüncü Turunda eşleştiği rakibi 1-0 ve 3-3’lük skorlar ile geride bırakmayı başaran Belçika temsilcisi, Şampiyonlar Ligi Eleme Turunda Alman temsilcisi LASK ile karşılaştı. Oynadığı iki karşılaşmadan 1-0 ve 2-1’lik galibiyetlerle ayrılan Clubbe Brugge, adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. Clubbe Brugge’ün teknik direktörlüğünü 45 yaşındaki Belçikalı teknik adam Philippe Clement yapıyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:30
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