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İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup maçları oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu ise PSG Kızılyıldız'ı 6-1 yenerek elde etti.

04 Ekim 2018 Perşembe 03:02
İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Erik Lamela buldu. Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Inter (İtalya): 1-2

Tottenham (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 2-4

C Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 6-1

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-0

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 03:02
  1. Şampiyonlar Ligi
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  3. PSG

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