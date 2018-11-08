İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.08 Kasım 2018 Perşembe 03:17
Dün gece 8 maç oynandı. İşte sonuçlar:
CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya): 1 - 2
Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre): 3 - 1
Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1 - 1
Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan): 2 - 0
Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 6 - 0
Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya): 2 - 2
Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya): 0 - 5
Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 1 - 2
YORUM YAZ