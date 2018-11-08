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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 03:17
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Dün gece 8 maç oynandı. İşte sonuçlar:

CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya): 1 - 2

Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre): 3 - 1

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1 - 1

Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan): 2 - 0

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 6 - 0

Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya): 2 - 2

Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya): 0 - 5

Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 1 - 2

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 03:17
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