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Dünya İşte Rusya'da emekililere verilen maaş! Rakamı duyan şaştı kaldı
Dünya

İşte Rusya'da emekililere verilen maaş! Rakamı duyan şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 07:34:00 - 2023-10-02 07:36:56
İşte Rusya'da emekililere verilen maaş! Rakamı duyan şaştı kaldı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ülkedeki emeklilere ne kadar maaş verdiği ortaya çıktı.

Rusya hükümeti 2024 yılından itibaren emekli maaşının 23 bin 400 rubleye yükseltileceğini açıkladı. Novıye İzvestiya portalı ise 10 yıl öncesine kıyasla maaşların düştüğünü yazıyor.

Portala konuşan Bilimler Akademisi üyesi ekonomist Abel Aganbegyan, Rusya'da emeklilerin 2013 yılında 10 bin 600 ruble maaş aldığını, bunun da 249 euroya karşılık geldiğini belirtiyor. 23 bin 400 rublelik yeni emekli maaşı 2013'e kıyasla 2 katlık bir artışa işaret etse de, euro bazında maaşın düştüğü görülüyor. Bugünkü emekli maaşının karşılığı 213 euro.

Bir başka deyişle emekli maaşının ruble bazında yüzde 200 arttığı, ancak euro bazında yüzde 15 azaldığı sonucu ortaya çıkıyor. Söz konusu dönemde tüketici fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 198.

Rusya'da emekli maaşı alanların sayısı 33 milyonun üstünde.

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Yorumlar

trafolar yanar

Peki bu kadar düşüş varsa Rus turistler türkiyede neden başı çekiyor yani 220 ero ile hem geçinip hemde 10 gün Türkiyede nasıl tatil yapıyorlar buna aniştaynın bile matematik hafızası yetmez

Metin

... Ölüm var hesap var. Adalet var.
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