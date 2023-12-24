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Spor İşte Rosier'in yeni adresi!
Spor

İşte Rosier'in yeni adresi!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 11:13:00 -
İşte Rosier'in yeni adresi!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Valentin Rosier'in Yunanistan ekibi PAOK ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında bonservisini aldığı Rosier ile yollar ayrılmak üzere. Kadro dışı bırakılan oyuncunun Yunanistan ekibi PAOK ile görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber 7

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