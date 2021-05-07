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Gündem İşte PKK'nın çöküşünün resmi! Resmen eriyorlar
Gündem

İşte PKK'nın çöküşünün resmi! Resmen eriyorlar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK’nın üç yöneticisinin başına ödül koyduğunu hatırlatan bir paylaşım yapmasının ardından teröristler ABD’yi protesto eylemlerine başladı. Teröristler Almanya’da bir elin 5 parmağını geçmeyen kişi ile ABD’yi protesto ettiler.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:25:00 -
İşte PKK'nın çöküşünün resmi! Resmen eriyorlar

 YENİ AKİT/ANKARA 

Terör örgütü PKK artık Avrupa’da da istediği eylem kitlesine ulaşamaz oldu. Yıllardın Türkiye’yi şikayet etme yeri olarak gördükleri ve kalabalık terör sevici kitlelerle eylem yapan PKK artık eylemlerine bir elin 5 parmağını geçecek insanları toplayamaz oldu.

ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin, ABD, 'Adalet için ödül’ programı kapsamında, Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koyduğunu hatırlatan paylaşım sonrasında kararı protesto etmek isteyen PKK’nın Avrupa yapılanması umduğunu bulamadı.

Avrupa'da yaşayan PKK ve sempatizanları, ABD'nin terör örgütü PKK yöneticilerine yönelik kararı karşısında hararetlenenler soluğu Almanya'nın Münih kentindeki ABD Konsolosluğu önüne aldılar. Burada protesto gösterisi için hazırlık yapan örgütün Avrupa yapılanmas ı tüm çağrılarına rağmen gösteriyi 4 kişi ile düzenlemek zorunda kaldı. Örgütün paçavrasını ve başlarına ödül koyulan teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart taşıyanlar, “ABD'nin kararını kabul etmiyoruz” sözleriyle yıllardır maşalığın yaptığı ABD’ye havlamaya çalıştılar.

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