İşte PKK'nın çöküşünün resmi! Resmen eriyorlar

YENİ AKİT/ANKARA

Terör örgütü PKK artık Avrupa’da da istediği eylem kitlesine ulaşamaz oldu. Yıllardın Türkiye’yi şikayet etme yeri olarak gördükleri ve kalabalık terör sevici kitlelerle eylem yapan PKK artık eylemlerine bir elin 5 parmağını geçecek insanları toplayamaz oldu.

ABD’nin Ankara büyükelçiliğinin, ABD, 'Adalet için ödül’ programı kapsamında, Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koyduğunu hatırlatan paylaşım sonrasında kararı protesto etmek isteyen PKK’nın Avrupa yapılanması umduğunu bulamadı.

Avrupa'da yaşayan PKK ve sempatizanları, ABD'nin terör örgütü PKK yöneticilerine yönelik kararı karşısında hararetlenenler soluğu Almanya'nın Münih kentindeki ABD Konsolosluğu önüne aldılar. Burada protesto gösterisi için hazırlık yapan örgütün Avrupa yapılanmas ı tüm çağrılarına rağmen gösteriyi 4 kişi ile düzenlemek zorunda kaldı. Örgütün paçavrasını ve başlarına ödül koyulan teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart taşıyanlar, “ABD'nin kararını kabul etmiyoruz” sözleriyle yıllardır maşalığın yaptığı ABD’ye havlamaya çalıştılar.