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Gündem İşte Özgür Özel'in 'kefilim' dediği işçiler (!)
Gündem

İşte Özgür Özel'in 'kefilim' dediği işçiler (!)

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:41:00 - 2024-05-01 17:52:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kefilim' dediği solcu marjinaller, 1 Mayıs etkinliğinde polise fırlatmak için kaldırım taşlarını sökerken görüntülendi.

Saraçhane'ye yürüyen provokatörler, emniyet mensuplarına saldırdı.

Dakikalarca polisin kalkanına tekme atarak küfreden eylemciler müdahale edilince de karşılık verdi.

Polise kaldırımdan söktükleri taşları fırlattılar!

Özgür Özel, "Ben kefilim" diyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayıp 1 Mayıs'ta Taksim'in yürüyüş için açılmasını istemişti.

Özel'in kefil olduğu sözde işçiler polise fırlatmak için kaldırım taşlarını sökerken görüntülendi.

Vandalların devlet malına verdiği zarara tepki yağdı.
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