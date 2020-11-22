İşte Osmanlı'daki 'Harem' gerçeği

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerde tarihimizin de anlatılmasını önemsediğini belirten Prof. Şimşirgil, "Tarih ibrettir, hayattır, gelecektir. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi filmler için elbette bir kurgu yapılacaktır ama bu kurgu anlatılan tarihi şahsiyetle çelişmemelidir. Mesela Muhteşem Yüzyıl adlı yapımda Kanuni Sultan Süleyman, Harem'den çıkmayan bir kişi olarak gösterildi. Dolayısıyla bu dizide hep Kanuni'nin Harem hayatı sunuldu. İşte bu Harem hayatı sunulurken insanlar Osmanlı'nın Harem'ini bambaşka bir şekilde öğrendi." dedi.

'Harem, kadınların eğitildiği bir akademiydi'

" 'Tek kelime ile Harem nedir?' diye sorulsa 'Kadınlar Akademisi' denilirdi." ifadesini kullanan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Harem'in yanı sıra sadece erkeklerin eğitildiği bir de Enderun Mektebi vardı. Burada imparatorluğu yönetecek gençler yetiştiriliyordu. Enderun mektep olduğu gibi Harem kısmı da bir mektepti. Oradaki 400 kadından kimisi Padişah'ın annesi kimisi eşi kimisi de Enderun Mektebi'nde bütün imparatorluğu yönetecek o gençlerle evlenecek kadınlardı. Yani Harem'de ve Enderun Mektebi'nde yetişen gençler Saray'daki kültürü tüm imparatorluğa yayacak kişilerdi. Yani kadınlar haremlik erkekler de selamlık kısmı temsil ediyorlardı." diye konuştu.

Prof. Şimşirgil sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir eğitimi ve edebi tüm imparatorluğa yayan mektebi anlatmak varken sadece cinsel obje olarak göstermek Osmanlı Haremi'nin yanlış tanınmasına sebep oldu. Tabii ki Muhteşem Yüzyıl dizisi sadece Osmanlı'yı kötüleme maksadıyla yazıldığı için buna çok şaşırmamak gerekir. Maalesef insanlarımız bunu bilmiyor ve televizyon ekranında anlatılan Haremi gerçek sanıyor. Erkeklerin girmesinin mümkün olmadığı, girerse kellesinin gideceği yerlerde erkekleri gezdirerek bir Harem anlattılar. Dolayısıyla Osmanlı'daki Harem ile binde bir uyuşmayan bir Haremi insanların zihnine yerleştirdiler."