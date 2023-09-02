İşte okul servisi ücretleri

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası tarafından öğrenci servislerindeki yeni fiyat tarifesi belirlendi. Yeni tarifeye göre 0-5 kilometre birinci bölge 990 TL, 0-10 kilometre ikinci bölge bin 65 TL, 0-20 kilometre üçüncü bölge bin 125 TL, 0-30 kilometre dördüncü bölge bin 310 TL, 30 kilometre üzeri kilometre başına 22 TL, Cumartesi ilavesi 1. bölge 310 TL, 2. bölge 320 TL, 3. bölge 335 TL ve rehber öğretmen 345 TL olarak belirtildi.

Çevrede bulunan illere bakıldığında en uygun taşımacılığın yine Kayseri’de yapıldığını söyleyen Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Servis ücretlerinde 0-5 kilometre olarak tabir ettiğimiz en yakın mesafede 990 TL olarak açıklandı. Hatlarda da 10 kilometreye kadar olan mesafede bin 65 TL şeklinde devam ediyor ki zaten çoğunlukla 2 bölgeyi kullanıyoruz. En kısa mesafemiz 990 TL. Tabi belirtmemde fayda var; çevre illerde büyükşehir bazında baktığımız zaman Mersin, Adana, Konya hatta Nevşehir’i de kapsar ki bu illere Sivas da dahil baktığımız zaman yine en uygun taşımacılığın yapıldığı şehir okul seviş araçlarında yine şehrimizdir. Bu konuda gerekli toplantılarımızı yaptık, esnafımızın ayakta kalabileceği en uç noktayı tercih etmekle mükellefiz ve onu tercih etmek zorunda kaldık. Çünkü vatandaşın da alım gücünü göz ardı etmememiz gerekiyor. Burada açık ve net bir şekilde ifade etmem gerekiyor, en son zam aldıktan sonra bugünle kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde 100’ün üzerinde bir akaryakıt farkı var ve daha da çıkma ihtimali de vardır. Tabi akaryakıt 40 gider kaleminden sadece 1 tanesi ve en ucuz olanı. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı’nın açıklamış olduğu vergilerin ikiye katlanması konusu vardı okul servis araçları olan ve diğer araç sahipleri için. Araç sigortaları ve kaskolar yükseldi. Bir servis aracının aylık toplam 5 bin TL’nin üzerinde sigorta ve kasko gideri var. Amortisman gideri dediğimiz gözle görünmeyen bir gider kalemimiz var. O da yine yaklaşık 6-7 bin TL civarında. Bunun hesabı da çok basit. 300-400 bin TL bandında olan servis araçları şu an 2,5-3 milyon TL bandında. Esnaf sanatkarımız gerçekten erime noktasında ve meslek yok olma noktasında” dedi.

Ay, eğer giderlerde artış yaşanırsa yarıyıl tatilinde yeniden güncelleme talep edeceklerini söyleyerek, “Bunun çözüm önerisi olarak da daha önce seçimlerden önce Ticaret Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde servis araçlarında özellikle kullanılan yaş sınırının tamamen kaldırılması, muayene istasyonundan geçen araçların kabul edilecek şekilde düzenleme yapılması ve yaş sınırının tamamen kaldırılması, ülke genelindeki servis araçlarını tamamen rahatlatacaktır. Bunun vatandaşa da yansıması olacaktır. Keşke akaryakıta zam olmasaydı da biz zam almamış olsaydık. Bundan önceki dönemde olduğu gibi aynı şekilde 590 TL’ye çalışmış olsaydık. Biz bu teklifi büyükşehir belediyemize de yaptık. Eğer ki akaryakıt veya diğer noktalarda esnaf sanatkarlarımıza destek verilmiş olsaydı emin olun ucuza taşımacılık yapmak bizim daha çok işimize gelirdi. Çünkü 2019 yılında yapmış olduğumuz araştırmada yaklaşık 55-60 bin öğrenciye hizmet verirken şu an kalan rakamlar 20-25 bin bandında. Gerçekten bu meslek zor durumda. Taşımacı esnafı çok zor durumda. Allah ülkemize ve milletimize yardım etsin ama esnaf ve sanatkarımızın hak ve menfaatini korumakla mükellef olduğumuz için eğer önümüzdeki süreç içerisinde 15 tatile kadar yine akaryakıt ve diğer noktalarda bir artış olursa 15 tatilde tekraren bir fiyat güncellemesi mutlaka talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.