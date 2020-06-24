İşte müşteriye gösterdiği ve verdiği ürün! Pazarcının hilesi böyle kameralara yansıdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda seçmece ürün dönemi sona erdi. Bu durumdan ahlaksız bir şekilde faydalanan bazı pazarcıların kirli oyunu deşifre oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında artık ürün seçmeden alışveriş yapılıyor.
Bazı pazarcılar ise tezgahtaki ürün yerleşimi ile vatandaşları kandırıyor.
Bir pazarda ortaya çıkan görüntülerde pazarcının kaliteli kayısıları tezgah önüne, kalitesizleri ise arka tarafa koyduğu ortaya çıktı.
Ürün seçmenin yasak olmasından faydalanan pazarcılar, arka taraftaki ürünleri poşetleyerek hile yoluna başvuruyor.
Gösterdiği ürün yerine başka ürünü paketleyen pazarcının hilesi duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.