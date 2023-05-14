İşte milli iradeye saygısızlığın tanımı! Milletin tokadını yiyen TİP'liler provokasyon peşinde
Vaatleri toplumda karşılık bulmayan TİP'liler sandıkta halkın tokadını yiyince provokasyona başladı.
Muhalefet tarafından seçim süreci boyunca oyları köpürtülen TİP'in Sözcüsü Sera Kadıgil, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
"AA verilerine bakıp gözünüzü yorduğunuza bile değmez." diyen TİP'li Kadıgil, seçimlerde hile olduğu algısını oluşturmaya çalıştı.
Kadıgil mesajında şu ifadeleri kullandı:
On binlerce sandıkta itiraz var. Bunların geneli AKP’nin zayıf olduğu yerler. Sadece bu gece değil, gerekirse önümüzdeki 2 gün ayaktayız. Islak imzalı tutanakların alınması çok hayati. Sabah 7’den beri özveriyle görev yapan, YSK kapısında bekleyen, tekrar tekrar aynı sandığı saymasına rağmen yılmayan tüm görevlilerimize sabır ve güç diliyorum. Dayanın arkadaşlar. Değecek.
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