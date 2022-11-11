İşte millete bakış açıları! CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'aptal'a sahip çıktı!
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayında, ekmek tüketimi üzerinden Türk milletine "aptal" ifadesini kullanarak hakaret etmişti. Gelişme sonrası "Türk milletini alenen aşağılama suçundan" tutuklanan Kolivar'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. CHP lideri, Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında ekmek ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.
Kolivar ekmeğin aptal toplumların temel maddesi olduğunu söylerken "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." demişti.
Türk milletini alenen aşağılamak suçundan tutuklandı
Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Türk milletine hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi.
"Selamlarımı iletin"
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.
Ekonomi
Hem millete 'aptal' dedi hem milli iradeyi yok sayıp hükümeti hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'dan Habertürk'te skandal ifadeler