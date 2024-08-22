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Ekonomi İşte Merkez Bankası’nın yeni rezerv miktarı
Ekonomi

İşte Merkez Bankası’nın yeni rezerv miktarı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 17:16:00 -
İşte Merkez Bankası’nın yeni rezerv miktarı

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 682 milyon dolar artarak 152 milyar 915 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak, 92 milyar 330 milyon dolardan 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 16 Ağustos haftasında 866 milyon dolar artarak, 57 milyar 903 milyon dolardan 58 milyar 769 milyon dolara yükseldi.

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