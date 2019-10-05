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İşte Kılıçdaroğlu'na konuşmasını yarıda kestiren not!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince, kendi konuşmasını yarıda kesti. Konuşma esnasında Kılıçdaroğlu'na verilen not ise sosyal medyada paylaşıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 17:10
İşte Kılıçdaroğlu'na konuşmasını yarıda kestiren not!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasını, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğunun kendisine iletilmesi üzerine yarıda kesti. Kılıçdaroğlu'na iletilen mesaj ise sosyal medyaya sızdı.

Kağıt notta ne yazıyordu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Saat 14.00'ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in Kılıçdaroğlu'na yazdığı notta şu ifadeler yer aldı: AKP anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00'te yapacağım, diyerek bitirin.

İşte Kılıçdaroğlu'na verilen not;

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşma esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince, kendi konuşmasını yarıda kesti. Kılıçdaroğlu, "Saat 14'ten sonra devam edeceğim" dedi.

 

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:10
  1. Bolu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı3 dk önce
    AKP kiminle anlaşmasına uyduki. Aldatıldık diye zırlayanlar aslında kendileri aldatıyorlar. Millet ne olduklarını gördü. Şimdide muhalefet birleşemez bizde üsküdarı geçeriz diye 40+1 i ortaya sürdüler,tepki gelene kadar ses çıkarmadılar tepkiler gelincede öyle düşüncemiz yo diye geri çekildiler.
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah29 dk önce
    bopçuların ipiyle kuyuya inilmeyeceğini daha öğrenemediniz mi eyy CHP.
  • Kürşat Kürşat 40 dk önce
    Reis konuşurken oturacak ve dinleyeceksin . Haddini bileceksin.
  • Noah Noah 43 dk önce
    Ne yani bu, kendini baskanla ayni kulvardami saniyor ingiliz fransiz p..
  • Şeref GazioğluŞeref Gazioğlu45 dk önce
    Vay kukla vay
  • pınar demirpınar demir56 dk önce
    konuşma

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