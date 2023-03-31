İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tescilli iki yüzlülüğü! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, halk ziyaretinde kendisini HDP ile ittifak etmesi sebebi ile eleştiren vatandaşa verdiği cevapla gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, CHP-HDP ittifakını eleştiren vatandaşı aptal yerine koyarak, "Kim dedi masaya alıyoruz diye? Ne ittifakı? Yok efendim, yalan tabi." demişti.

Karşısındaki vatandaşı aptal yerine koyan Kılıçdaroğlu, birkaç ay sonra HDP ile TBMM çatısı altına sığınıp görüşme gerçekleştirdi. HDP tarafından, görüşmeden sonra yapılan açıklamada, seçimde Erdoğan'ı devirmek için aday çıkartılmayacağı vurgulandı.