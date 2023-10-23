  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’
Gündem

İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’

Yeniakit Publisher
2023-10-23 13:46:00 -
İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı mitinge MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diyasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti
Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'e destek veren Karim Benzema'dan flaş karar! Fransa İçişleri Bakanı "Terörist" demişti

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı
İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

Gündem

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netanyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti
Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Gündem

Bu sözler İsrail Gazetesi Haaretz yazarına ait Yüz Filistinli o korkunç seti açtı ve İsrail’i işgal etti

Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?
Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?

Aktüel

Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?

Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli
Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli

Gündem

Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli

İsrail-Filistin savaşı devam ederken Türkiye'ye karşı flaş hamle! Bir uçak dolusu askerle geldiler
İsrail-Filistin savaşı devam ederken Türkiye'ye karşı flaş hamle! Bir uçak dolusu askerle geldiler

Gündem

İsrail-Filistin savaşı devam ederken Türkiye'ye karşı flaş hamle! Bir uçak dolusu askerle geldiler

Filistin can veriyor! Ellerinize bebek kanı bulaşmasın
Filistin can veriyor! Ellerinize bebek kanı bulaşmasın

Gündem

Filistin can veriyor! Ellerinize bebek kanı bulaşmasın

Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!
Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!

Dünya

Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!

İstanbul iş dünyası ‘Filistin deklarasyonu’ yayınladı
İstanbul iş dünyası ‘Filistin deklarasyonu’ yayınladı

Gündem

İstanbul iş dünyası ‘Filistin deklarasyonu’ yayınladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sadi

Yav bırakın li safsataları ne mitingi millet ıcraat bekliyor neyi bekliyorsunuz, mitinge harcanan para filistine harcansa daha makbule geçer
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23