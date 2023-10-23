İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı mitinge MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Ayrıca Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.
Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diyasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.
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