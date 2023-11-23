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Gündem İşte Kassam Mücahidlerinin orduya katılırken ettiği yemin!
Gündem

İşte Kassam Mücahidlerinin orduya katılırken ettiği yemin!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 18:47:00 - 2023-11-23 18:48:15

Küffara karşı ümmetin izzetini koruyan Kassam Tugayları'nın orduya katılırken ettikleri yemin ortaya çıktı.

Mücahid Kassam Tugayları'na katılmak isteyen askerlerde aranan ilk şartlardan birisi kaza namazının olmaması.

Öte yandan Kassam Tugayları'nda savaşan mücahidlerin tamamının hafız olduğu da belirtiliyor.

Kassam Tugayları'na katılarak küffara karşı savaşmak isteyen mücahidler, yüce Kur'an'a el basarak şehit olana kadar düşmanla savaşmaya yemin ediyor.

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