İşte kalbi koruyucular

Damarlarınızı temizlemek için en iyi yiyecekler şunlar:

Sarmısak: Güney Kore'ye gidecek olursanız sizi havaalanında yoğun bir sarmısak kokusu karşılar. Koreliler bu ağır kokuya rağmen sarmısak yemeden yapamazlar. Sarmısağın içerdiği antioksidanlar bedendeki hasarla savaşır. Tansiyonu düşürür.

Yulaf: Yulaf kendisinin yedi katı sıvı tutabilir ve düşük karbonhidrat içerir. Genelde endüstriyel atıştırmalıklar, pastane ürünleri, kekler ve etlerde kullanılır. Yulaf çok basit bir yiyecektir, kolesterolün damar duvarlarına “yapışmasını” ve damar sertliği oluşmasını önler, kalp hastalığı riskini azaltır.

Nar suyu: Yapılan araştırmalar, nar suyu diğer tüm meyve ve malzemelerden hatta yabanmersini, portakal ve böğürtlenden daha fazla miktarda antioksidandır.

Elma: Bu lezzetli meyvede yüksek oranda, pektin vardır. Ayrıca düzenli tüketildiğinde kalp krizi riskini %50 azaltan flavanoidler ihtiva eder.

Yağlı balık: Bedenin düzgün çalışmak için ihtiyaç duyduğu, son dönemde çok popülerleşen Omega-3 yapı asitlerini taşır. Ayrıca damar tıkanıklıklarını açar. Bu tür balıkların arasında; sardalya, ringa, alabalık, ton balığı, uskumru ve somon bulunmaktadır.

Ceviz: Yüksek miktarda mono doymamış yağ ve Omega-3 yağ asidi ihtiva eder. Badem, fındık, yer fıstığı ve pekan cevizi gibi diğer yemişler de önerilmektedir. İster ara öğün olarak ister atıştırmalık veya meze olarak tüketebilirsiniz.

Zeytinyağı: Bir süper besin. Tam faydalanabilmek için soğuk preslenmiş natürel sızma zeytinyağı tüketmelisiniz. Bu yağ kalp hastalığı riskini azaltacaktır çünkü zeytinyağı mono doymamış bir yağdır.

Avokado: Bu meyve bol miktarda, vücut içerisinde oksidize olmayan mono doymamış yağ taşır. Bu sayede damar sertleşmesi veya damarlarda tabaka oluşması riskini yükseltmez.

Domates: Yüksek miktarda likopen vardır. Bu oksitleyicilerin oksitleşip damar duvarlarına yapışmasını önler. Her gün öğünlerinizde domates tüketmek sizin için çok faydalı olacaktır.

Ispanak: Ispanağın yüksek oranda, kolesterolün oksitlenmesini önleyip damar sertleşmesi riskini önlediği bilinen C ve A vitami taşıdığı kanıtlanmıştır.

Tam tahıllar: Öğütülmemiş pirinç, esmer veya çavdar ekmeği, yulaf unu; tüm bunlar kalp sağlığı için çok faydalıdır. Taşıdıkları lifler, kötü kolesterolün azaltılmasına ve damarlarda plak oluşmasının önlenmesine yardımcı olur.

Kuşkonmaz: Kuşkonmaz bulunabilecek en başarılı kan ve damar arındırıcısıdır. Damarlardaki kan basıncını azaltır, zararlı hatta ölümcül pıhtıların oluşmasını önler.