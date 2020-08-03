İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!

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KADEM'in toplumun ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'ne 16 maddelik verdiği destek en çok laikçiler, LGBTli sapkınlar ve feministleri sevindirirken vatandaşların ise tepkisini çekti.

KADEM'e en dikkat çeken destekler arasında Odatv'nin "KADEM'den yobazlara tokat gibi yanıt" manşeti bulunurken, Gezi çapulcusu Levent Üzümcü'nün de ifadeleri laikçi kesimin muhafazakarlara bakış açısını adeta özetledi.

Hem alkış, hem hakaret!

KADEM'in yaranmaya çalıştığı laikçi kesimin boş teneke misali çok 'tıngırdayan' ismi Levent Üzümcü, KADEM'e destek verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret etmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından KADEM'in açıklamasına paylaşan Üzümcü "İstanbul sözleşmesi hakkında KADEM’in, yönetim kurulu başkan yardımcısının ağabeyine anlatır gibi anlattığı gayet açıklayıcı yazısı." ifadelerini kullanması pes dedirtti.

Öte yandan bu alçakça ifadelere yüzlerce paylaşım ve beğeni gelmesi dikkat çekti.

Levent Üzümcü'ye de Dilipak gibi dava açacaklar mı?

Öte yandan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'a dava açacaklarını belirten AK Parti'nin ne tür bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Bu ifadeyi Bilal Erdoğan'a hakaret için kullanıyorlar

Aşırı laikçi muhalifler "Bilal'e anlatır gibi anlatmak" ifadesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret için kullanıyor.