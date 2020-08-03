  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!

Gezi çapulcusu Levent Üzümcü, malum zihniyete yaranmaya çalışan KADEM'in İstanbul Sözleşmesi için yaptığı açıklamayı alkışlarken bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine hakaret etti. Öte yandan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'a dava açacaklarını belirten AK Parti'nin ne tür bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 01:53:00 -
İşte KADEM'in yaranmaya çalıştığı zihniyet: Alkış tutarken bile Erdoğan'ın ailesine hakaret etti!

 yeniakit.com.tr 

KADEM'in toplumun ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'ne 16 maddelik verdiği destek en çok laikçiler, LGBTli sapkınlar ve feministleri sevindirirken vatandaşların ise tepkisini çekti. 

KADEM'e en dikkat çeken destekler arasında Odatv'nin "KADEM'den yobazlara tokat gibi yanıt" manşeti bulunurken, Gezi çapulcusu Levent Üzümcü'nün de ifadeleri laikçi kesimin muhafazakarlara bakış açısını adeta özetledi.

Hem alkış, hem hakaret!

KADEM'in yaranmaya çalıştığı laikçi kesimin boş teneke misali çok 'tıngırdayan' ismi Levent Üzümcü, KADEM'e destek verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret etmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından KADEM'in açıklamasına paylaşan Üzümcü "İstanbul sözleşmesi hakkında KADEM’in, yönetim kurulu başkan yardımcısının ağabeyine anlatır gibi anlattığı gayet açıklayıcı yazısı." ifadelerini kullanması pes dedirtti.

Öte yandan bu alçakça ifadelere yüzlerce paylaşım ve beğeni gelmesi dikkat çekti.

Levent Üzümcü'ye de Dilipak gibi dava açacaklar mı?

Öte yandan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'a dava açacaklarını belirten AK Parti'nin ne tür bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Bu ifadeyi Bilal Erdoğan'a hakaret için kullanıyorlar

Aşırı laikçi muhalifler "Bilal'e anlatır gibi anlatmak" ifadesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret için kullanıyor.

Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!
Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!

Gündem

Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!

Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok

Gündem

Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok

Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!
Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!

Gündem

Vatandaşlar sosyal medyayı salladı: İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor!

'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz
'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

Gündem

'İstanbul Sözleşmesi' için flaş açıklama: Artık imkanı kalmadı, çekiliyoruz

İstanbul Sözleşmesi'nin amacını açıkladı: Kökünden kazımak istiyorlar
İstanbul Sözleşmesi'nin amacını açıkladı: Kökünden kazımak istiyorlar

Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin amacını açıkladı: Kökünden kazımak istiyorlar

Yusuf Kaplan'dan sert tepki: KADEM bunlarla aynı karede olmayı hazmedebiliyor mu?
Yusuf Kaplan'dan sert tepki: KADEM bunlarla aynı karede olmayı hazmedebiliyor mu?

Gündem

Yusuf Kaplan'dan sert tepki: KADEM bunlarla aynı karede olmayı hazmedebiliyor mu?

Saflar netleşiyor: İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama daha!
Saflar netleşiyor: İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama daha!

Gündem

Saflar netleşiyor: İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama daha!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şerif

Bu yav...ı haber yapmayın sonra kendini bi b...k sanıyor.
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı