İşte istedikleri kaos! Boğaziçi Üniversitesi'nde seçim bilmecesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasının ardından yeni rektör için seçim süreci başladı.

Boğaziçi Üniversitesi'deki akademisyenler tarafından yapılan açıklamada, rektör adaylığını duyuran isimlerin çevrimiçi sistem üzerinden oylandığı belirtilerek oylama sırasında 746 seçmenin yüzde 82’sinin oylamaya katıldığı duyuruldu.

Yüzde 95 oranında karşı oy alan rektör vekili Naci İnci ile yüzde 93 oranında karşı oy alan Gürkan Kumbaroğlu'nun adaylıklarının desteklenmediği bildirildi.

Süreci idare etmek üzere oluşturulan Oylama Koordinasyon Komisyonu (OKK), adaylığını üniversite haberleşme kanallarında ilan eden adayların güvenilir bir çevrimiçi sistem üzerinden oylanmasını sağladıklarını duyurdu.

Desteklenen rektör adayları

"Oy verenlerin en az üçte birinin karşı çıktığı isimler desteklenmeyen adaylar olarak belirlenirken, bu durumda olmayan diğer isimler Boğaziçi Üniversitesi‘nin desteklenen meşru adayları oldular. On dokuz profesörün rektör adaylığının değerlendirildiği 30 Temmuz 2021 tarihli oylama sonucuna göre, aşağıda alfabetik sırayla listelenen meslektaşlarımızın rektör adaylıkları Boğaziçili akademisyenler tarafından desteklenmektedir" denilen açıklamaya göre, akademisyenlerin destekledikleri adaylar şöyle:

Prof. Dr. Fikret Adaman, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Metin Ercan, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Ayşe Gürel, Prof. Dr. Cengiz Kırlı, Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. V. Erkcan Özcan, Prof. Dr. Murat Saraçlar, Prof. Dr. Cem Say, Prof. Dr. Ali İ. Tekcan, Prof. Dr. M. Burçin Ünlü, Prof. Dr. Can A. Yücesoy, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz.

Desteklenmeyen adaylar

Boğaziçili akademisyenlerin desteklemedikleri rektör adaylarının isimleri ise şunlar: Prof. Dr. M. Naci İnci (%95 karşı oy), Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu (%93 karşı oy)

Söz konusu uygulama, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday olanların YÖK’e olan başvurularının bileşenlerce desteklenip desteklenmediğini belirlemek için organize edildi.

Öğrenciler, çalışanlar ve mezunlar seçimi

Boğaziçi Seçiyor tarafından organize edilen; öğrencilerin, çalışanların ve mezunların da oy kullandığı seçimin sonuçları ortaya çıktı.

Buna göre Öğrenciler, çalışanlar ve mezunlar ayrı ayrı rektör adaylarını tercih etti.

Öğrenciler yüzde 70,4 oranında Prof. Dr. Mine Eder'i desteklerken, çalışanların anketinden yüzde 59,3 oranında Prof. Dr. A. C. Cem Say birinci çıktı. Mezunlarda ise Yüzde 71 oy ile Mine Eder birinci çıktı.