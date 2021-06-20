İşte işgalci İsrail'in vahşeti!
Terörist İsrail güçleri, Filistin'in başkenti Kudüs'te Şam Kapısı önünde Filistinli bir gencin yüzüne biber gazı sıktı, ardından vahşice darp ederek gözaltına aldı.
İşgalci terörist İsrail güçleri, Filistin'in başkenti Kudüs'te Şam Kapısı önünde Filistinli bir gencin yüzüne biber gazı sıktı, ardından vahşice darp ederek gözaltına aldı.
Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da Ölü Deniz’e (Lut Gölü) giden yolun kenarındaki duvarlara Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret içerikli yazılar yazması protesto edildi.
İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanan göstericiler, sloganlar eşliğinde gösteri düzenledi.
Terörist İsrail polisi ise gösteriye müdahale etti ve bazı göstericileri gözaltına aldı.