İşte İngiltere'nin yeni SİHA'sı

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı General Atomics ile Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Reaper tipi S/İHA’ların yerine geçecek olan Protector insansız hava araçlarının üretimi için üç adetlik siparişi içeren bir sözleşme imzaladı.

MQ-9B SkyGuardian silahlı insansız hava aracının Birleşik Krallık versiyonu olacak olan 3 adet Protector satışını içeren ve 65 milyon Pound (80 milyon ABD Doları) tutarındaki anlaşma, 15 Temmuz tarihinde Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir sanal hava kuvvetleri konferansında Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından duyuruldu.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace anlaşmayı, “Protector, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne geniş bir küresel erişim imkanı sağlayacak, on yıllar boyunca Birleşik Krallık’ın savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak ve insansız hava aracı envanterine yeni bir ivme kazandıracak.” sözleri ile duyurdu.

Protector, son yıllarda Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından Afganistan ve Orta Doğu’da yaygın olarak kullanılan Reaper S/İHA’larına kıyasla daha yüksek bir uçuş menzili ve vuruş gücüne sahip olacak ve sivil hava sahası olarak ayrılmış bölgelerde kritik uçuş gerçekleştirebilecek.

40 saate kadar uçuş süresine sahip olacak olan Protector insansız hava aracının 2024 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Sözleşme, ilki önümüzdeki yıl Birleşik Krallık’a teslim edilecek S/İHA’ların yanı sıra üç adet yer istasyonu ve ilgili diğer destek ekipmanlarını da içeriyor. Teslim edilecek ilk araç Birleşik Krallık’ın doğusunda yer alan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Waddington Hava Üssü’ne konuşlandırılmadan önce, test ve değerlendirmeler için 2023 yılına kadar ABD’de kalacak.

Protector, MBDA tarafından üretilen Brimstone füzesi, Raytheon tarafından üretilen Paveway IV hassas güdümlü bomba, genişletilmiş veri bağı ve algılama-önleme teknolojisi ile donatılacak.

İmzalanan Protector üretim sözleşmesi, ileride 13 adetlik ek satın alma opsiyonunu da içeriyor. Bu ek alımı içeren sözleşmenin ise önümüzdeki yıl nisan ayında kesinleşmesi bekleniyor. Ek sözleşme ile satın alınması planlanan S/İHA’ların toplam tutarının 180 ila 230 milyon Pound seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, siparişin iki parça halinde veriliyor olmasının, bu yılki bütçenin aşırı genişlemesinden kaynaklandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Bakanlık sözcüsü ayrıca, satın alınması öngörülen toplam 16 adet S/İHA’nın yanı sıra verilebilecek ek siparişlerin de değerlendirilmekte olduğunu belirtti.

Muhafazakar Hükûmet tarafından 2015 yılında Stratejik Savunma ve Güvenlik Değerlendirmeleri’nde 20 adedin üzerinde Protector S/İHA’nın envantere alınması öngörülmüştü. Fakat şu aşamada nihai rakamlar büyük olasılıkla, Muhafazakarlar tarafından yürütülen bütüncül savunma politikası, dış politika ve güvenlik öngörülerine bağlı olarak şekillenecek.

Birleşik Krallık’ta birçok insan, halihazırda nakit sıkıntısı çeken Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın, hükûmetin savunma harcamalarını son dönemde geleneksel savunma araçları yerine uzay, siber savunma ve yapay zeka gibi alanlara kayması sebebiyle Covid-19 sonrası olası bir kabiliyet kaybı ile karşı karşıya kalacağı görüşünü paylaşıyor. Protector ise daha şimdiden Savunma Bakanlığı’nın finansal sıkıntılarının kurbanı konumuna gelmiş durumda.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Savunma Ekipmanı ve Destek Bölümü Başkanı Simon Bollom, kuruluşun programı sürdürmek için “önemli zorlukların üstesinden geldiğini” belirtti.

İlk aşamada, Protector silahlı insansız hava aracının 2018 yılında envantere alınması planlansa da, daha sonra bu tarih 2021 yılı olarak değiştirilmişti.

Kaynak: Defence Türk