İşte İngiliz devi Chelsea'nin yeni sahibi!

Rus milyarder Roman Abramovich'e Rusya-Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırımlar sonucu Chelsea satılığa çıkmıştı. Todd Boehly'nin teklifi kabul edildi.

Premier Lig devi Chelsea'nin, Rus milyarder Roman Abramovich'e Rusya-Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırım nedeniyle başlayan satışı, sonuçlanmak üzere. Satıştan sorumlu banka Raine'nin bir konsorsiyumun verdiği teklifi kabul ettiği belirtildi.

3,5 milyar sterlinlik teklif kabul edildi

Telegraph ve Guardian'ın haberlerine göre Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun verdiği 3,5 milyar sterlin değerindeki teklif, Raine tarafından kabul edildi.

Satış işleminin 3,5 milyar sterline tamamlanacağı kaydedilirken, resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

ABD dışında ilk kez yatırım yapıyor

NBA'in en güçlü takımlarından Los Angeles Lakers'ın yüzde 27'lik hissesine sahip olan Todd Boehly, WNBA'de Los Angeles Lakers ve MLB'de Los Angeles Dodgers takımlarının yüzde 20'lik kısmını elinde bulunduruyor. Chelsea'nin Todd Boehly bünyesine geçtiği resmi olarak kayıtlara geçerse bu satış, Boehly'nin Amerika dışındaki ilk yatırımı olacak.