İşte İmamoğlu’nun cilaladığı Köy Enstitüleri’nin karanlık geçmişi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Köy Enstitüleri'nde öğretilen ders programları aktarıldı ve okulun tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı. Videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu okulda yok yok. Mandolin, keman, akordiyon, bağlama dersleriyle her öğrenci bir müzik aleti çalmayı mutlaka öğrenecek. Resim, müzik, heykeltıraşlık ve tiyatro eğitimi verilecek. Fransızca dersleri verilecek, her öğrenci bir yıl içinde 25 klasik eser okuyacak. Tarım saatinde modern ziraat teknikleri eğitimi verilecek. Teknik derslerde, yapıcılık, demircilik, marangozluk, el işi ve yemek dersleri verilecek. Tamamen ücretsiz olacak... Böyle bir okul yok… Ama vardı... O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi."

Skandalları görmezden geldiler

CHP’li İmamoğlu’nun yayınladığı videoda Köy Enstitüleri övülse de, belgelerle ispat olunan gerçekler, söz konusu kurumlarda çocukların nasıl bir ideolojik eğitimden geçtiğini de kanıtlıyor.

CHP’nin 17 Nisan 1940 tarihinde kurduğu Köy Enstitüleri’nde yaşanan komünizm propagandası Meclis tutanaklarına geçmişti. belgelerlegercektarih.com'dan alınan bilgilere göre, dönemin Eğitim Bakanı Tevkif İleri, 26 Aralık 1952 tarihli meclis konuşmasında, yaşananları, komünizm propagandasını ve anarşiye teşviki belgelerle ortaya koymuştu. Tevfik İleri, konuşmasında özetle şunları ifade etmişti:

- Tanınmış bir Komünistin aynı illetle malul karısı, bu müesseselerin birine öğretmen olarak atanmış, öğrenciler bu yolda zehirlenmiştir. Birçok vatanperver öğrencinin bu haller karşısındaki aksülamelleri (tepkileri) de zamanın idarecileri tarafından şiddetle karşılanmıştır.

- Vesikalarla (belgelerle) sabit olduğuna göre bu Enstitülerde Komünizme dair eserlerin hulasaları (özetleri) talebe konferansları adı altında gençlere dinletilirdi.

- İftiharla kaydedeyim ki bu hadiseler karşısında da en büyük tepkiyi, yine bu müesseselere devam eden temiz Türk köylüsü gençler göstermiş ve Büyük Millet Meclisine kadar başvurmuşlardır. Şimdi de ilgili dosyalardan, şahitlerin ifadelerinden alınan bazı satırları okuyorum.

Hasanoğlan Köy Enstitüsü yüksek kısım öğrencilerinin konferanslarından tesbit edilmiş parçalar:

“Biz hala bu rejimi -Komünizmi- kabul ettiremiyor isek bu, o rejimin kötülüğünden değil, bizim kafalarımızın geriliğindendir.

Son varılacak nokta; vatan, sınır kavgaları atılarak aile ve memleket diye bir şeyin tanınmadığı, bütün insanların kardeş olarak yaşamaya çalıştıkları bir merkezdir. Bunun için yapacağımız iş, hükümeti devirerek yerine geçmek, Komünistliği ilan etmektir.

"Senin karın, benim karım diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir"

Aile kudsiyeti saçmadan başka bir şey değildir. Senin karın, benim karım diye tabiat bir şey ayırt etmemiştir. Bunları ortadan kaldıracak elemanlar biziz.

- Bir öğrenciye hazırlattırılmış bir konferansta Rusya örnek olarak gösterilmiştir.

- Karl Marks’ın hayatı ve mezhebi hakkında konferanslar verilmiştir.

- Ahlaki gelenek ve göreneklerimize aykırı her türlü hareketler mazur görülmüş, hatta teşvik edilmiştir. Çirkin muamelelere hedef olan ve mukavemet gösteren kızlarımızdan bıçaklanarak tecavüze uğrayanların bulunduğunu gösteren şahadetler, vesikalar (belgeler) mevcuttur.

- Komünist Partisi’nin manifestosunun (bildirisinin) teksir edilerek öğrencilere dağıtıldığı da tesbit edilmiştir. O zaman neşredilen “Köy Enstitüleri Dergisi”nde Komünistliği telkin edici yazılar vardır.”

İşte o Meclis tutanakları: