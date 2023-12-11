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Otomotiv İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı
Otomotiv

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 15:53:00 - 2023-12-11 15:54:26
İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

İlanlara model özelinde bakıldığında, kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Focus, Egea, Civic ve Passat oldu.

Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, kasım ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. Kasım ayında fiyatı değişen ilanların %83’ünde değişim aşağı yönlü gerçekleşti. Araçların ortalama ilanda kalma süresi 48 gün ile ekim ayına benzer şekilde devam etti.

Tüketici uygun fiyata yöneldi

arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, kasım ayı ikinci el ilan verileriyle ilgili olarak; “İlanlardaki 0-2 yaş araçların kasım fiyatları ekim ayına göre %2,9 daha düşük görünüyor. 3-6 yaş arasında da kasım fiyatları ekim fiyatlarından %3,1 daha düşük seyrediyor. 13 yaş ve üzeri araçlarda ise ekime göre kasımda bir düşüş gözlenmiyor.

Bu veri, yükselen faizler ve düşen kredi kullanımları sonucunda tüketicilerin kasım ayında uygun fiyatlı araçlara yönelmiş olabileceği, yeni model araçların fiyatlarında bunlara ek olarak sıfır stok sorununun da çözülmesiyle geri çekilmeler yaşandığı şeklinde yorumlanabilir” dedi.

Renault ilk sırada yer aldı 

En çok Renault markası ilanlarda yer aldı. İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ise, kasım ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Focus, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Ford Fiesta takip etti.

Qashqai liderliği bırakmadı

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008 ve Chevrolet Captiva izledi.
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En çok 10-15 yaş aralığındaki araçlar görüldü

arabam.com’da kasım ayında en fazla ilan verilen araçlar %28,1 oranı ile 10-15 yaş aralığındaki modeller oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların %21,7’sini oluştururken, 5 yaşa kadar olan araçlar da ilanların %19,5’ini oluşturdu. 16-20 yaş aralığındaki araçlar ilanların %14,2’sini, 20 yaş ve üzeri araçlar da %16,5’ini oluşturdu.

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