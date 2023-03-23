İşte İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın fiyatları…

11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla sofraların vazgeçilmezi olan ve tezgahlardaki yerini alan hurma her kesime uygun fiyatıyla alıcı buluyor. Kilosu 30 ila 250 lira arasında değişiklik gösteren hurma çeşitlerinde en çok Medine hurması tercih ediliyor.

Ramazan ayında en çok tüketilen meyve ve sofraların vazgeçilmezi olan hurma, Sakarya’da da tezgahlarda yerini aldı. İftar sofralarının olmazsa olmazı hurma her kesime uygun olarak satışa sunulurken, fiyatları ise türüne göre değişiyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları sebebiyle hem sahur, hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı 30 TL ile 250 TL arasında satışa sunuluyor.

Kilosu 100 TL olan Mebrum ve Mecdül hurması en çok tercih edilen hurmalar arasında yerini alıyor. Fiyatların geçen seneye göre artış gösterdiğini aktaran işletme sahibi Sercan Karasakal, geçen sene bir kilo alınan hurmadan bu sene yarım kilo alındığını aktardı. Pazar tezgahlarında hareketlilik olduğunu ve bu hareketliliğin Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini ifade eden işetme sahibi İshak Onbaşıoğlu ise hurma fiyatlarındaki artışa henüz tepki gösterenin olmadığına değindi.

Her kesime göre hurmaların olduğunu söyleyen işletme sahibi Sercan Karasakal, “Fiyatlar geçtiğimiz seneye göre baya bir artış gösterdi. Ama durum Türkiye’ye böyle ilerliyor, fiyatlar artıyor, maaşlar artıyor, sistem bir şekilde oturuyor. Satış olarak hemen hemen aynı tabi alım gücü düşüyor ama yiyecek insan bir şekilde yiyor. Bizim her kesime göre hurmamız var, en ucuzdan en pahalıya kadar. Fiyatlar 30 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Mebrun hurması Mecdül hurması 100 liradan satılıyor tercihen de bunlar çok satılıyor. Vatandaşlar ise geçen sene bir kilo alırken bu sene yarım kilo alıyor ama bir şekilde herkes hurmasına kavuşuyor” dedi.

“Hurma bu sene enflasyona ve piyasa şartlarına göre uygun”

Hurma fiyatlarının artışı hakkında konuşan işletme sahibi İshak Onbaşıoğlu, “Geçen sene fiyatları 45-50 lira olan hurma bu sene enflasyona ve piyasa şartlarına göre uygun şuanda. Vatandaşın şuan tepkisi yok, alım gücüne uyuyor. Kudüs grubu var onların biraz pahalı ama diğer gruplar müşterilerin tercih edeceği gruplar. Sebzelerde artış olduğu zaman tepkiler geliyor ama şuan da hurmalarda tepki yok. 3-4 hafta önce bir durgunluk vardı ama şimdi Ramazan hareketiyle beraber bir hareket var” diye konuştu.

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