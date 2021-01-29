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Gündem İşte İBB'de işe alım gerçeği! Ses kaydıyla ortaya çıktı
Gündem

İşte İBB'de işe alım gerçeği! Ses kaydıyla ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB işe alımlarında yapılan Millet İttifakı'nı kayırma sistemini bir bir anlattı. Nas, işe alımlarda 100 işçi alınacaksa 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 11:49:00 -

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İBB Meclis Grubu Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) mevsimlik işçi alımı konusu masaya yatırıldı.

"Neden örgütten temin edilmiyor"


Toplantıda konuşan bir partili, mevsimsel işçi alımında parti içinden, "3-4 aylık işler için neden örgütten alım yapılmıyor" gibi itirazların geldiğini ve bunun hukuki bir nedenle yapılamadığını söyledi.

"100 işçi alınıyorsa 35'i CHP'den..."

Nas, söz konusu pozisyonlara işçi alımı yapılırken Millet İttifakı'ndaki partilere ne kadar kontenjan ayırıldığını açıkladı.

Partililerin daha iyi anlaması için oranlayarak örnek veren Nas, 100 kişi alınacaksa bunun 35'inin CHP'den, 15'inin İYİ Parti'den, Saadet Partisi ve HDP'yi kast ederek, 15'inin de diğer partilerden alındığını söyledi.

Nas, "Çoğu arkadaşımız, ilçe başkanlarımız arkadaşlarımız bunu biliyor ama siz de öğrenin. Atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB Kariyer üzerinden gidiyor ve süreç bu şekilde. Bizim 2 bin 300-2 bin 400'ü söylerken de bir 300-400 eksik var o da belki geçmiş bir yılın sistemin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var. O da ilerleyen günlerde çözülür." dedi.

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Yorumlar

Okur

Feto taktikleri mi başladı. Telefon dinlemeleri filan
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Mehmet Soylu

Karıyer dediği karı yer anlamında, zira cuntacı harekat bekarlığa veda partisinde tecavüz bir gelenektir, dizginlemenez şehveti ile zeusun Türkiye şubesidirler
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