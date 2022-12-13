İşte H.K.G.'nin ailesi ile bağını kopartan olay! Ünlü radyocu ile uygunsuz yazışmaları ortaya çıkınca...

Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan aileye yakın bir kaynak, H.G.K.'nın 6 yaşında evlendirildiği iddialarının tümü ile iftira olduğunu ifade ederken, dava dosyasına delilleri ile yansıyan WhatsApp konuşmalarını aktardı.

H.G.K.'nın eşi Kadir İstekli ile önceleri mutlu bir evliliğinin olduğunu belirten kaynak, H.G.K.'nın eşi İstekli'ye sürekli cemaatten uzak yaşamak istediğini söylediğini, H.G.K.'nın babası Yusuf Ziya Gümüşel'in talebesi olan eşinin bu isteği kabul etmediğini anlattı.

Aileye yakın kaynak: Kızımızın bir çocuğu olur gayet mutlu ve makul bir ortamda evlilik hayatını sürdürürler. Bu süreç içinde kızımız mütemadiyen kocasına, bu cemaat ve ailesine yakın çevrede yaşamak istemediğini söyler. Buralardan gidelim der. Fakat kocası bunun uygun olmayacağını söyleyip, işi gereği de olsa burada kalmak zorunda olduğu tarzında cevaplarla geçiştirir. Ta ki kızımız evden kaçmadan bir buçuk sene öncesinde yeni bir çocuğuna hamile kalır.

Psikolojisinin bozan ilk olay!

H.G.K.'nın cemaatten uzak yaşama isteği ile birlikte eşi ve çocuğu ile makul seviyede mutlu olduğunu aktaran kaynak, ikinci hamileliğinin düşükle sonuçlanması sebebi ile psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Aileye yakın kaynak: Aradan 5 ay geçer ve çocuğun cinsiyetini öğrenmek için hastaneye gider. Muayenenin sonunda kızımız çocuğunu düşürdüğünü öğrenince adeta dünya başına yıkılır ve psikolojik sıkıntılar ortaya çıkar. Bu sıkıntılı süreç içinde bazen okumalar yapılır bazen de psikiyatrlara götürülür. Psikiyatrlar ilk başlarda teskin edici ilaçlar verirken, kızımız evde başka varlıklardan bahsedip, zaman zaman bayılma ve kendi kendine zarar verme, çocuğuna ve kardeşlerine şiddete yeltenme gibi hareketler sadır olunca, kızımızın babası diğer aile fertlerine “ablanız/kardeşiniz zor bir süreçten geçmekte, bizim ona yardımcı olmamız ve bir dediğini iki etmeden ona destek olmamız gerek” şeklinde kendi aile içi istişarelerinde karar alırlar. Baba alınan bu kararı damadına “Kızım nahif kişiliklidir. Çocuğunu düşürmesinden dolayı çok etkilendi. Her ne der ve isterse ona hayır deme. Maddi anlamda yetersiz kalırsan biz de sana destek olalım ta ki bu süreci atlatana kadar." der.

Bağların koptuğu olay: Annesi ünlü radyocu ile uygunsuz yazışmalarını yakaladı!

Aileye yakın kaynak, H.KG.'nin annesinin kzıını ünlü bir radyo programcısı ile yazışırken yakaladığını, şahit olduğu yazışmalarla dünyasının başına yıkıldığını, H.K.G. ile aile arasındaki ilk ciddi kopmanın bu noktada başladığını şu ifadelerle anlattı:

Genel hali bu olan kızımız telefonu eline aldığı bir ara, annesi gülüp bir şeyler yazdığını görür. "Neye bakıyorsun kızım ver bir bakayım" dediğinde ise, kızı vermez telefonu, kaldırmaya bakar. Bir ara zorlayarak elinden telefonu alır. Ve telefonunda, daha sonra adı dosyada belirtilen bir radyoda program yapan bir programcıya uygunsuz resim gönderdiğini, ve “doğum günün kutlu olsun sevgilim” tarzında mesajları ve “sen paraları altınları al gel. Biz sana yer hazırladık.” mesajını görünce annenin dünyası başına yıkılır. Babaya haber verir.

Baba elinden telefonu alır ve kızına manevi baskı dediğimiz tarzda azarlamakla beraber nasihatlerde bulunur. Bu son yaşanan üzerine durum daha kötü, agresif bir hal alır. Aradan bir zaman geçtikten sonra anne birincisine benzer ikinci bir hadiseyi yakalar. Bu durumda ortaya çıkınca, bu sefer anne başka bir şey çıkar mı diye evin bazı yerlerini karıştırır. İçinde özel notlar olan bir ajandaya ulaşır. Kişinin eşine yazdığı tarzdaki notları okuyan anne perişan olur. Bu olaydan sonra kızı hepten arsız dediğimiz bir hal alır. Tabi bu süreçte annenin yakaladığı bu gayrı ahlaki durumlardan damat haberdar değildir.