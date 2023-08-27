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Dünya İşte Hizbullah'ın askeri fuarı
Dünya

İşte Hizbullah'ın askeri fuarı

Yeniakit Publisher
2023-08-27 07:15:00 - 2023-08-27 07:18:29

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği fuarda, askeri zırhlı araçları, tankları, roket rampalarını ve insansız hava araçlarını tanıttı.

Hizbullah tarafından "Baalbek Cihad Fuarı" düzenlendi.

El-Manar televizyon kanalının haberinde, fuarda sergilenen askeri ve zırhlı araçların geçen yıllarda İsrail'in yanı sıra 2017'de terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesine karşı girişilen savaşta elde edildiği belirtildi.

Hizbullah Siyasi Konsey Başkanı İbrahim Emin es-Seyyid fuar açılışında yaptığı konuşmada, "Bu sergi, direnişin gücünü ve yetkinliğini göstermektedir." dedi.

Bu türden fuar ve sergiler kurmaya devam edeceklerini belirten Seyyid, başarı ve zaferlerinin kaybolmasını istemediklerini vurguladı.

Lübnan ordusu, Hizbullah ile birlikte 2017'de ülkenin Suriye sınırında DEAŞ terör örgütü ve Nusra Cephesi tarafından ele geçirilen bölgeleri geri almak için savaşmıştı.
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Kaynak: AA

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