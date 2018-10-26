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İşte Haydarpaşa'daki antik şehrin havadan görüntüsü!

Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışması sırasında ortaya çıkarılan antik şehir havadan görüntülendi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:26
İşte Haydarpaşa'daki antik şehrin havadan görüntüsü!

Restorasyon ile Marmaray çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nın çevresindeki arkeolojik kazılarda 2 bin yıllık şehir bulundu. 2 bin yıllık şehir havadan görüntülendi. 
Haydarpaşa Garı’nın çevresinde bulunan tarihi kalıntılar sebebiyle Marmaray hattındaki ray döşeme çalışmaları durdu. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Marmaray hattı çalışmaları durdurulurken, yapılan arkeolojik kazılarda garın çevresinde 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir şehir ortaya çıktı. Ayrıca yapılan kazılarda çok sayıda mezarlık bulundu. Arkeolojik kazıların son hali ise havadan görüntülendi. 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:26
  1. İstanbul
  2. Haydarpaşa
  3. antik kent

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