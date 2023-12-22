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Gündem İşte hastalıklı bir yahudi kafası!
Gündem

İşte hastalıklı bir yahudi kafası!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 22:55:00 -

İsrail Meclisi'nin eski üyesi Danny Neumann, insanlık dışı ifadeler kullandı.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında insanlık dışı bir katliama imza atılırken, tahrip edilmiş Tevrat'a inanan yahudiler her geçen gün insanlıktan daha da uzaklaşıyor.

İsrail Meclisi'nin eski üyesi Danny Neumann da tahrip edilmiş Tevrat ağzıyla konuştu.

Neumann, "Gazze’deki herkes terörist, hepsi köpek yavrusu. Bunların yok edilmesi gerekiyor, hepsinin öldürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullanarak hastalıklı bir kafaya sahip olduğunu ispatladı.

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