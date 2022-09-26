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Gündem İşte hadsiz Yunan'ın milli marşındaki Türk düşmanlığı!
Gündem

İşte hadsiz Yunan'ın milli marşındaki Türk düşmanlığı!

Yunanistan'ın Avrupa ve ABD tarafından şımartıldığını belirten Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, Yunanistan milli marşındaki Türkleri hedef alan hadsiz ifadeleri gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 22:23:00 -
İşte hadsiz Yunan'ın milli marşındaki Türk düşmanlığı!

 Yeniakit.com.tr 

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan Yunanistan milli marşındaki Türkleri hedef alan hadsiz ifadeleri gündeme getirdi.

"Avrupa ve ABD neden Yunanı şımartır. Çünkü medeniyetimin kaynağı odur der. Hatta Olimpiyat Oyunları bile Yunana dayandırılır." ifadeleri ile başlayan Armağan, "Tek bir altın madalya kazanamasa bile kapanış töreninde Yunanistan bayrağı dalgalandırılıp Yunanistan milli marşı çalınır. Ki o marş Türklere 'kan içici' der." hatırlatması yaptı.

Mustafa Armağan mesajının devamında Yunanistan milli marşındaki hadsiz ifadeleri aktardı:

İşte Yunanistan milli marşından bir parça: Derin okyanus, işte böyle uğuldasın isterdim. Ve dalgasında boğulsun, her Türk tohumu.

Olimpiyatları bile kendi ideolojilerinin sergisi haline getirmişler.

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