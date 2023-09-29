İşte gram altının "izlenme" noktaları!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre, ekonomik güven endeksi eylülde bir önceki aya göre artış gösterdi. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeks bir önceki aya göre %1,3 artarak Eylül’de 95,4 oldu.

Yurt içi piyasalardaki beklenti

Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi Eylül’de -17,8 ile sabit kalırken ekonomik güven endeksi de aynı şekilde 93,3 ile değişiklik göstermedi. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 23 Eylül ile biten haftada 204 bine yükseldi ancak açıklanan rakam piyasa beklentisinin altında kaldı.Sözkonusu gelişmelerle uluslararası piyasalara gözler çevrilirken yurt içi piyasalara da odaklanıldı.

Ons altın dar bantta

Zayıf görünümün devam ettiği ons altında 1855-1870 dolar arası dar bantta fiyat hareketi gözleniyor. Değerli madende 1850 dolar altında kalıcılık düşüş trendinin devam etmesine neden olabilir. Bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi Fed için enflasyonla mücadelede politika faizlerinde yön belirlemek açısından önemli bir gösterge, bu sebeple verinin kıymetli madende oynaklığa neden olabileceği bekleniyor.

Psikolojik destek noktası

Teknik olarak gün içinde 1865 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için psikolojik destek noktası olarak 1860 ve 1855 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerin gün içinde gerçekleşmesi durumunda ise 1870 dolar ve üstünde 1875 ile 1880 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilmekte.

Gram altının izlenme noktaları

Dün dolar endeksinin yükselişlerini sınırlaması ve kur tarafında pozitif fiyat hareketlerinin etkisiyle 27,40TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması sonrası gram altında 50 Günlük üssel ortalama 1640TL üzerinde tutunma çalışması devam etse de yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi ve güçlü dolar baskısı altında zayıf görünüm devam ediyor. Yıl içerisindeki faiz döngüsü için şahin mesajlar veren Fed’in bugün açıklanacak PCE rakamları sonrası açıklamalarında ipucu aranacak. İlk direnç noktası olarak 1650TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1655TL ve 1660TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1645TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1640TL ve 1635TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.

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