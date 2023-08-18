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Gündem İşte gerekçesi! Rapçi parçaları merkeze alındı
Gündem

İşte gerekçesi! Rapçi parçaları merkeze alındı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 15:19:00 -
İşte gerekçesi! Rapçi parçaları merkeze alındı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sözde rapçiler gözaltına alındı. “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak bilinen S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 sözde şarkıcı gözaltına alındı.

“Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

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