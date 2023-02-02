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Gündem İşte gerçek zulüm budur! Mustafa Kamalak'ın diyemedikleri
Gündem

İşte gerçek zulüm budur! Mustafa Kamalak'ın diyemedikleri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi (SP) eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın Yeni Asya gazetesine verdiği röportajı değerlendirerek Kamalak'ın röportajda demesi gerektiği halde 'demediklerini' önceleyen ilginç bir yazı kaleme almış.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 09:55:00 - 2023-02-02 10:05:00
İşte gerçek zulüm budur! Mustafa Kamalak'ın diyemedikleri

Karahasanoğlu, Kamalak'ın "Zulüm ve haksızlık devleti çürütür" sözünden yola çıkarak gerçek zulmün ne olduğunu anlatıyor.
İşte Karahasanoğlu'nun bu günkü yazısı...

“Vebali büyük olanla ittifak olunmaz” sözü ile SP’nin AK Parti’yi tercih etmemesi gerektiğini hatırlatan Prof. Mustafa Kamalak, Nurcu olduklarını iddia eden Yeni Asya gazetesine röportaj vermiş.


Der ki, Kamalak: “Zulüm ve haksızlık, devleti çürütür.”
Elhak, doğrudur.. Zulüm ve haksızlık devleti çürütür..
Bu sözü sarfeden Mustafa Kamalak, tahmin ettiğinizin aksine, 28 Şubat darbecileri içi bu sözü sarfetmiyor..


“Refah Partimizi kapattılar. Haksız yere kapattılar.. Zulmettiler. Bu zulüm, devleti çürütür” demiyor, sayın Kamalak..
“Fazilet Partisi’ni de kapattınız.. tek sebep vardı, Merve Kavakçı, başörtülü olduğu halde, onu milletvekili adayı göstermek.. bu zulümdür.. Bu zulüm devleti çürütür” demiyor, Kamalak..
Bu ülkenin başörtülü avukatları, yıllarca duruşmalara alınmadılar..


AK Parti iktidarında bile, gerçek iktidar olan CHP kafası, Mustafa Kamalak’ın eşi Zübeyde Kamalak’ın da içinde bulunduğu başörtülü avukatları, duruşmalara almadılar..
Mustafa bey, bu olayları hatırlatarak, “Bu zulümdür. Bu zulüm devleti çürütür” demiyor..
Millet seçmiş, yöneticiler belirlenmiş.. Yöneticilerin seçmene verdiği sözü, asker tehditleri ile yapılmasını önlemek, engellemede bulunmak, zulümdür.. Bu zulüm, devleti çürütür. Nitekim çürüttü” demiyor, sayın Kamalak..


Ya ne diyor?
“Benim bir müvekkilim var.. Onun FETÖ ile ilişkisi iddia ediliyor. O sebeble memuriyetten atılıyor. Oysa müvekkilimin sabıkası yok. Bu zulümdür, zulüm devleti çürütür” diyor..
Peşinen söyleyeyim..


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