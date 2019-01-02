0553 313 94 23

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Kiralık olarak geliyor

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Çin takımlarından Guangzhou Evergrande Alan Carvalho'yu transferinde sona yaklaştı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:28
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Kiralık olarak geliyor

Süer Lig’de ilk yarıyı 5’inci sırada kapatan Galatasaray, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Öncelikle forvet hattını güçlendirecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın Alan Carvalho konusunda mutlu sona çok yakın olduğu bildirildi. Yönetim, Guangzhou Evergrande’den ayrılma kararı alan Brezilyalı yıldız için Çin kulübünü iknaya çalışıyor.

Alan bombası!

Cim-Bom, 19 Ocak 2019’a kadar sözleşmesi olan Alan için Guangzhou Evergrande’ye 6 aylık kiralama bedeli olarak 400 bin euro teklif etti. Çin kulübü bu parayı kabul etmezse yönetim transfer 31 Ocak’a kadar devam ettiği için Brezilyalı forvtin sözleşme bitiş tarihini bekleyecek. Ancak Alan’ın 7 Ocak’a kadar sözleşmesini feshetme yetkisi olduğu öğrenildi

Galatasaray’ın Çin’de yıllık 8 milyon euro kazanan Alan ile senelik 5 milyon euroya el sıkıştığı ifade ediliyor. Maddi olarak zorda olan Sarı-Kırmızılılar’ın bu paranın büyük bölümünü sponsorlardan karşılayacağı kaydedildi.

Star

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:28
  1. Galatasaray
  2. Alan Carvalho
  3. Guangzhou Evergrande
  4. Çin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden İstanbul uyarısı: Cumaya dikkat
    1. Meteorolojiden İstanbul uyarısı:..
    2. Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
    3. E-5'te trafik kazası! Trafik durma..
    4. Askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
    5. Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal..
    6. Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı!
    7. Nevşehir'de korkunç kaza! Arabalar..
    8. ABD askerleri çekilmeye başladı!..
    9. Dev şirket TMSF'ye devredildi!
    10. Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri..
    11. Kırklareli'nde kuş ölümleri
    12. İsrail güçleri 2018’de 312..
    13. Yeni Erdoğan şarkısı: Erdoğan A Tall Man
    14. Muğla'da sağanak etkili oluyor
    15. Türk bayrağı taşıyordu... Başından..
    16. Başkan Sayyıdan'ın acı günü
    17. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    18. Ekrem İmamoğlu vaadini gerçekleştirmedi
    19. Elazığ'da baraj gölü buz tuttu
    20. Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün