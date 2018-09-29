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İşte fırsatçıların yeni oyunu… Semt pazarlarında skandal

Doların arkasına sığınan fırsatçılar vatandaşların cebini hedef almaya devam ediyor. Bir çok üründe doları bahane edip fiyatları zamlandıran fırsatçılar şimdi de semt pazarlarına dadandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:06
İşte fırsatçıların yeni oyunu… Semt pazarlarında skandal

Doları bahane edenler, fırsatçılık yaptı. Kurnazlar, fiyatları arttırdı. Takvim ise adeta denetim görevi yaptı. Vatandaşın cebini soyanları, tek tek ortaya çıkardı. Marketten, semt pazarına, otoparktan tuvalete kadar hemen her yerde fırsatçıların izi vardı. Alış fiyatı 2.20 lira olan taze fasulyenin marketteki fiyatı 8.95 liraydı. 4.99 lira olan Algida dondurma da 1 lira zamlandı.

Vatandaşın cebinden adeta parasını çalan kurnazlar bunlarla sınırlı kalmadı. Ucuz diye vatandaşın akın ettiği semt pazarında çekilen bir fotoğraf herkesi şaşırttı. Yerli malı domates dolarla satışa çıkarıldı. Domatesin kilo fiyatı TL yerine "1 Dolar" ibaresiyle tezgahtaki yerini aldı. Vatandaş, "Burası Türkiye. Domatesi dolarla satmak hainliktir" diyerek isyan bayrağını açtı.



 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:06
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  3. dolar
  4. fırsatçılar

YORUM YAZ

  • Deutsche Mark Deutsche Mark 32 dk önce
    Devam arakadaslar devam fiyatlari ucurun. Ancak böyle Papaz evine gönderilir ve bizde rahat nefes aliriz. Dolar yilbasinda 10 TL olacakmis.
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