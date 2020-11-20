İşte 'firavun' yüzü! Olağan şüpheli Bill Gates: Ben tanrının işini yapıyorum

Koronavirüs aşılarına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in çirkin yüzü bir kez daha gündem oldu.

2013 yılında aşı skandallarıyla gündem olan Bill Gates'in, Afrika'ya sattığı aşılar binlerce çocuğu felç etti. Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in adını taşıyan Bill&Melinda Gates Vakfı'nın yaptığı aşılar, Afrikalı ve Asyalı çocukların hayatını karartıyor. Bu aşılar nedeniyle sadece Afrika'da bir köyde 50 çocuk felç oldu. Medyada o dönem çıkan haberlere sinirlenen Gates'in, haberlerin önüne geçebilmek için medya kuruluşlarına sponsor oldu.

Binlerce çocuk felç kaldı

On yıl önce girdiği aşı sektöründe dünyada milyonlarca çocuğa aşı yapan Bill Gates'in asıl hedefi Afrikalı ve Asyalı çocuklar. Her çocuğun aşılanması için çalıştığını ifade eden Gates'in sözde amacı, "kötü sağlık hizmetlerinin ve temiz suyun yetersizliği nedeniyle menenjit ve sıtma gibi hastalıkların sık görüldüğü Afrika'yı korumak." Ancak aşılamada ortaya çıkan sonuçlar Gates'i yalanlarken, bugüne kadar binlerce çocuğun felç olduğu ifade ediliyor.

Afrika'da bir köyde 50 çocuk aşı sonrası felç oldu

Gazeteci Christina England tarafından yapılan habere göre, özellikle Afrika için geliştirilmiş menenjit aşısı "MenAfriVac", Kuzey Çad'taki küçük Gouro köyünde en az 50 çocuğu felç etti. Menenjit hastalığı için önleyici tedavi olarak tanıtılan "MenAfriVac" aşısı küçük çocukların her birinin halüsinasyonlar görmesine, sarsıntı yaşamasına ve en son olarak da felç geçirmesine sebeb olduğu belirtiliyor.

'Gates Aşısı'nın çirkin yüzü

Çad'ın Gouro köyündeki yapılan aşılama sonrası çocuklarda ani baş ağrıları, şiddetli kusma, ağızdan gelen salya ve kontrol edilemeyen sarsıntılar görüldüğü haberleri gelirken, bölgede hastane ve sağlık görevlilerinin olmaması nedeniyle çocuklarını 300 km uzaklıktaki hastaneye götüremeyen Afrikalı vatandaşların yerel yöneticilerden istedikleri yardımların geri çevrildiği belirtiliyor. Aşı sonrası yaşanan rahatsızlıkları görmezden gelen Çad hükümetinin de, MenAfriVac aşısının satışını ve dağıtımını durdurmak yerine, mağdur ebeveynlerin susmaları için onlara para teklifinde bulunduğu ileri sürülüyor.

DSÖ de yalan söylemiş

Bill&Melinda Gates Vakfı'nın yanı sıra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün de 'MenAfriVac' aşıları ve sonuçları hakkında gerçek dışı bir söylem geliştirdiği görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Menenjit Aşısı Projesi (MVP)'nin, tekrar tekrar Afrikalı ve Asyalı çocuklara yapılan 'MenAfriVac' aşısının dondurulmadan taşınabileceğini iddia ederek, aşının güvenliği hakkında bariz bir şekilde yalan söylediği ifade ediliyor. Aşının prospektüsü ise açık bir şekilde aşının dondurularak saklanması ve ışıktan korunması gerektiğini vurguluyor.

Gates-Siyonist işbirliği! "Ben Tanrı'nın işini yapıyorum"

Bill Gates'in, aşı skandalları üzerine hakkında çıkan haberlerin önüne geçebilmek için medya kuruluşlarına ve gazetecilere sponsor olduğu belirtiliyor. Ancak kimi kuruluşlar Gates'in kirli işlerini ortaya çıkarmaya devam ederken; Gates'in, David Rockefeller, Ted Turner, Michael Bloomberg, George Soros gibi "Siyonist kodamanlar" ile biraraya gelip dünyanın nüfus problemini(!) çözmeye çalıştığı kaydediliyor. Bu noktada, 2013 yılında The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Bill Gates'in "Benim artık paraya ihtiyacım yok, ben Tanrı'nın işini yapıyorum!" demesi anlamlı bulunuyor.

Kaynak: Afsam