İşte FETÖ'nün gerçek dini! Enes Kanter Ağlama Duvarı'nda Yahudilerle dua etti

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Kudüs'te Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'nda dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişimi düzenleyen FETÖ'nün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. CIA kontrolünde küresel istihbarat faaliyeti yürüten terör örgütünün reklam yüzü Enes Kanter Freedom, Ağlama Duvarı'nda görüldü.

Taşların arasına dilek kağıdı koydu

NBA'de Boston Celtics forması giyinen terörist Kanter, Kudüs ziyaretinde Yahudiler için kutsal kabul edilen Ağlama Duvarı'nda ayin yaptı. Skandal anların devamında FETÖ'cü Kanter taşların arasına bir dilek kağıdı sıkıştırdı.

'İçten bir Müslüman-Yahudi'

Times of India'nın haberine göre, İsrailli yöneticiler tarafından özel bir şekilde ağırlanan FETÖ'cü Kanter, 'İçten bir Müslüman-Yahudi' olarak tanıtıldı.

"Bulunduğum en kutsal yer"

Kanter'in sıkı bir İsrail savunucusu olduğu vurgulanan haberde, Ağlama Duvarı çevresine geldiğinde FETÖ'nün reklam yüzünün şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Buradayken hislerimi kelimelerle ifade etmek zor. Burası şimdiye kadar bulunduğum en kutsal yer"