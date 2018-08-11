İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Yıllık ücreti...

İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya varırken, transferin bugün resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını da karşılayacak.

Bu arada Leicester ile yapılan anlaşmada golcü futbolcu için satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.