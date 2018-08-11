İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Yıllık ücreti...
Gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de, Islam Slimani transferi büyük heyecan yarattı. Oyuncuyu bir yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralayan sarı lacivertli ekip, toplamda 5 milyon Euro ödeyecek.11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya varırken, transferin bugün resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Fenerbahçe bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını da karşılayacak.
Bu arada Leicester ile yapılan anlaşmada golcü futbolcu için satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.
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