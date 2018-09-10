THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İşte Fatih Terim'in yeni forveti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'dan transfer edilen Muğdat Çelik'i forvet hattında oynatmayı planladığı kaydedildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 02:02
İşte Fatih Terim'in yeni forveti!

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e sattıktan sonra yeni bir forvet transferi yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mevcut kadro içerisinden alternatif oluşturmanın yollarını arıyor.

Elinde sadece asıl mevkisi santrafor olan Eren Derdiyok bulunan İmparator, devre arasına kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde golcü olarak sahaya çıkarabileceği isimler üzerinde duruyor.

Son olarak milli takım arasında önceki gün İstanbulspor'la hazırlık maçında karşılaşan Sarı-Kırmızılılar'da Muğdat Çelik forvet pozisyonunda oynarken, Eren Derdiyok ilk 11'de yer almadı.

İkinci yarıda Sinan Gümüş'ün yerine dahil olan Eren, fileleri havalandıramazken 2 gol kaydeden Muğdat, Terim'in gözüne girdi. (Habertürk)

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 02:02
  1. İstanbul
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Muğdat Çelik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Fatih Terim'in yeni forveti!
    1. İşte Fatih Terim'in yeni forveti!
    2. Serdar Ali Çelikler: Bana göre 14..
    3. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul..
    4. Fenerbahçe'den devre arası yılın..
    5. Babel'in golü Hollanda'ya yetmedi!..
    6. Venezuela ABD'yi darbecilikle suçladı
    7. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
    8. BM, Mısır'daki idam kararlarının..
    9. İsveç'teki seçim sonuçlarında sağ blok..
    10. ABD Afganistan ile ilgili yıllardır..
    11. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    12. Bangladeş’ten, Myanmar’a baskı çağrısı
    13. Nida Tunus partisinden 8 milletvekili..
    14. Fırat Kalkanı şehidinin kardeşine..
    15. Yunanistan'dan 2 Türk askeriyle ilgili..
    16. Kazada yaralananların imdadına..
    17. Kalaşnikofla soygun yapmak istemişti!
    18. Şenol Güneş meydan okudu! Salı günü..
    19. ABD'den Makedonya'ya kritik ziyaret!
    20. Karadeniz'de sağanak, hayatı olumsuz..
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    Yerli üreticiye sağlık market dopingi
    BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan çıkış!
    BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan çıkış!
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    Erdoğan: Putin'e söyledim, şaşırdı
    Erdoğan: Putin'e söyledim, şaşırdı

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Yunanistan karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
    Yunanistan karıştı! Göstericiler polisle çatıştı
    12 Dev Adam Super Cup'ta şampiyon oldu!
    12 Dev Adam Super Cup'ta şampiyon oldu!