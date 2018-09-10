İşte Fatih Terim'in yeni forveti!

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e sattıktan sonra yeni bir forvet transferi yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mevcut kadro içerisinden alternatif oluşturmanın yollarını arıyor.

Elinde sadece asıl mevkisi santrafor olan Eren Derdiyok bulunan İmparator, devre arasına kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde golcü olarak sahaya çıkarabileceği isimler üzerinde duruyor.

Son olarak milli takım arasında önceki gün İstanbulspor'la hazırlık maçında karşılaşan Sarı-Kırmızılılar'da Muğdat Çelik forvet pozisyonunda oynarken, Eren Derdiyok ilk 11'de yer almadı.

İkinci yarıda Sinan Gümüş'ün yerine dahil olan Eren, fileleri havalandıramazken 2 gol kaydeden Muğdat, Terim'in gözüne girdi. (Habertürk)