İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün toplu skorları! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'nde ikinci haftası oynanan 8 karşılaşma ile tamamlanırken günün en farklı galibiyetini ise kendi sahasında Liechtenstein'ı 6-0 mağlup eden İtalya etti.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi. J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya da sahasında ağırladığı Liechtenstein'ı 17. dakikada Stefano Sensi, 32. dakikada Marco Verratti, 35 ve 45. dakikalarda Fabio Quagliarella, 69. dakikada Moise Kean ile 76. dakikada Leonardo Pavoletti’nin golleriyle 6-0 yendi. 36 yaşındaki Quagliarella, İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. D Grubu: İrlanda Cumhuriyet 1-0 Gürcistan İsviçre 3-3 Danimarka F Grubu: Malta 0-2 İspanya Norveç 3-3 İsveç Romanya 4-1 Faroe Adaları J Grubu: Ermenistan 0-2 Finlandiya Bosna Hersek 2-2 Yunanistan İtalya 6-0 Liechtenstein

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