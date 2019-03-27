İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün toplu skorları!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'nde ikinci haftası oynanan 8 karşılaşma ile tamamlanırken günün en farklı galibiyetini ise kendi sahasında Liechtenstein'ı 6-0 mağlup eden İtalya etti.27 Mart 2019 Çarşamba 13:00
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.
J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya da sahasında ağırladığı Liechtenstein'ı 17. dakikada Stefano Sensi, 32. dakikada Marco Verratti, 35 ve 45. dakikalarda Fabio Quagliarella, 69. dakikada Moise Kean ile 76. dakikada Leonardo Pavoletti’nin golleriyle 6-0 yendi.
36 yaşındaki Quagliarella, İtalya Milli Takımı formasıyla gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
D Grubu:
İrlanda Cumhuriyet 1-0 Gürcistan
İsviçre 3-3 Danimarka
F Grubu:
Malta 0-2 İspanya
Norveç 3-3 İsveç
Romanya 4-1 Faroe Adaları
J Grubu:
Ermenistan 0-2 Finlandiya
Bosna Hersek 2-2 Yunanistan
İtalya 6-0 Liechtenstein
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