İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftası oynanan 10 karşılaşma ile başlarken günün sürprizi ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Macaristan'dan geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası, 10 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı. EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla yarın devam edilecek. Yarınki maçlarda Türkiye, H Grubu'nda Moldova'yı konuk edecek. İşte gruplarda oynanan maçların sonuçları: C Grubu Hollanda-Almanya: 2-3 Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1 E Grubu Galler-Slovakya: 1-0 Macaristan-Hırvatistan: 2-1 G Grubu İsrail-Avusturya: 4-2 Polonya-Letonya: 2-0 Slovenya-Makedonya: 1-1 I Grubu Kazakistan-Rusya: 0-4 San Marino-İskoçya: 0-2 Güney Kıbrıs-Belçika: 0-2

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