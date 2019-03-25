İşte EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftası oynanan 10 karşılaşma ile başlarken günün sürprizi ise Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Macaristan'dan geldi.25 Mart 2019 Pazartesi 01:08
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası, 10 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı.
EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla yarın devam edilecek. Yarınki maçlarda Türkiye, H Grubu'nda Moldova'yı konuk edecek.
İşte gruplarda oynanan maçların sonuçları:
C Grubu
Hollanda-Almanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1
E Grubu
Galler-Slovakya: 1-0
Macaristan-Hırvatistan: 2-1
G Grubu
İsrail-Avusturya: 4-2
Polonya-Letonya: 2-0
Slovenya-Makedonya: 1-1
I Grubu
Kazakistan-Rusya: 0-4
San Marino-İskoçya: 0-2
Güney Kıbrıs-Belçika: 0-2
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