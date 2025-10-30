  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü
Gündem

İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü

Suriye’nin Kosova’yı tanıma kararını sonrası büyük bir sıkıntıya giren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücünü itiraf eden ifadeler kullandı. Vucic Suriye’nin Kosova’yı tanıma kararını Türkiye’nin etkisi altında aldığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO Genel Konferansı marjında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün Suriye’nin Kosova’yı tanıma kararı almasını değerlendiren Vucic, bu adımın Türkiye’nin etkisi altında gerçekleştiğini öne sürdü. Vucic, "Suriye’den gelen tanıma, beklenen bir haber. Beşar Esad iktidardayken onun özgürlükçü yaklaşımının ne kadar önemli olduğu açıktı. Şimdi bölgede Türkiye gibi kilit ülkelerden birinin büyük nüfuzu altında olan biri göreve geldiğinde, bunun beklenen bir durum olduğunu fark etmekte fayda var" dedi.

Suriye’nin Kosova’yı tanıma kararına ilişkin anlaşmanın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da imzalanmasının tesadüf olmadığını düşündüğünü de ifade eden Vucic, Sudan’ın da Kosova’yı tanıdığını hatırlatarak, "Bakın, bu Antalya’daki ile aynı. Orada da dışişleri bakanımızı davet etmişler fakat ikili görüşme için zamanları olmadığını söylemişlerdi. Ardından Sudan, Kosova’yı tanıma kararı aldı. Sudan tam manasıyla savaş bölgesi olan ve kimin nerede ne yaptığı bilinmeyen bir yer. Sudan’daki çatışmada, Kosova’nın tanınmasına karşı çıkan güçlerin galip geleceğine inanıyorum. Suriye’de ise her şey beklenildiği gibi. Talimat alıyorlar ve ona göre davranıyorlar" dedi.

Kosova konusundaki mücadelelerini devam ettireceklerini söyleyen Vucic, "Bu 50 metrelik bir yarış değil, bir maraton. Burada topraklarımızı bizden almak isteyen dünyanın en güçlü devletleriyle yarışıyoruz ve bu düşünüldüğünde aslında oldukça iyi dayanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. Türkiye, ABD ve birçok Avrupa ülkesi tarafından da tanınan Kosova’yı tanıyan ülke sayısı, dün Suriye’nin de listeye eklenmesiyle 120’ye yükselmişti.

Ekim ayı başında Türk savunma sanayi şirketlerinin Kosova’ya binlerce kamikaze dron tedarik etmesi, Sırbistan’ın sert tepkisine neden olmuş, Sırp lider Vucic, Türkiye’yi Osmanlı Devleti’nin yeniden canlandırmayı hedeflemekle suçlamıştı.

Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?
Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Gündem

Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama
Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama

Gündem

Erdoğan görüşmesi öncesi DEM Parti'den flaş açıklama

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama
Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

Gündem

Erdoğan ile görüşen İmralı Heyeti'nden açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler
Gündem

Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmazken TBMM’nin açılışında Cumhurbaşkanı Er..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Faşist Ümit’e şok! Bir şehirden komple silindi
Gündem

Faşist Ümit’e şok! Bir şehirden komple silindi

Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı’nda, İl Başkanı Necdet Erikçi başta olmak üzere il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu, birçok ilçe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23