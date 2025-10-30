İşte Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gücü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO Genel Konferansı marjında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün Suriye’nin Kosova’yı tanıma kararı almasını değerlendiren Vucic, bu adımın Türkiye’nin etkisi altında gerçekleştiğini öne sürdü. Vucic, "Suriye’den gelen tanıma, beklenen bir haber. Beşar Esad iktidardayken onun özgürlükçü yaklaşımının ne kadar önemli olduğu açıktı. Şimdi bölgede Türkiye gibi kilit ülkelerden birinin büyük nüfuzu altında olan biri göreve geldiğinde, bunun beklenen bir durum olduğunu fark etmekte fayda var" dedi.

Suriye’nin Kosova’yı tanıma kararına ilişkin anlaşmanın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da imzalanmasının tesadüf olmadığını düşündüğünü de ifade eden Vucic, Sudan’ın da Kosova’yı tanıdığını hatırlatarak, "Bakın, bu Antalya’daki ile aynı. Orada da dışişleri bakanımızı davet etmişler fakat ikili görüşme için zamanları olmadığını söylemişlerdi. Ardından Sudan, Kosova’yı tanıma kararı aldı. Sudan tam manasıyla savaş bölgesi olan ve kimin nerede ne yaptığı bilinmeyen bir yer. Sudan’daki çatışmada, Kosova’nın tanınmasına karşı çıkan güçlerin galip geleceğine inanıyorum. Suriye’de ise her şey beklenildiği gibi. Talimat alıyorlar ve ona göre davranıyorlar" dedi.

Kosova konusundaki mücadelelerini devam ettireceklerini söyleyen Vucic, "Bu 50 metrelik bir yarış değil, bir maraton. Burada topraklarımızı bizden almak isteyen dünyanın en güçlü devletleriyle yarışıyoruz ve bu düşünüldüğünde aslında oldukça iyi dayanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. Türkiye, ABD ve birçok Avrupa ülkesi tarafından da tanınan Kosova’yı tanıyan ülke sayısı, dün Suriye’nin de listeye eklenmesiyle 120’ye yükselmişti.

Ekim ayı başında Türk savunma sanayi şirketlerinin Kosova’ya binlerce kamikaze dron tedarik etmesi, Sırbistan’ın sert tepkisine neden olmuş, Sırp lider Vucic, Türkiye’yi Osmanlı Devleti’nin yeniden canlandırmayı hedeflemekle suçlamıştı.