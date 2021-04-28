İşte Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları: İBB Halk Ekmek Başkanvekilinden skandal Ermeni soykırımı mesajı!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, son günlerde Halk Ekmek büfesi provokasyonuyla İstanbulluyu geren İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın, skandal twitter paylaşımlarını ortaya çıkarttı.

Sözde Ermeni soykırımını destekledi!

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 24 Nisan tarihinde Bianet'in sözde 'Ermeni soykırımı' haberini paylaştı. Haberin başlığındaki ifadeyi alıntılayan Nama, "Beyoğlu'nda Ermeni soykırımının 101. yılı: İnkar Değil Yüzleşme Devlet Politikası Olmalı." dedi.

'Cemaate karşı yapılan faşizan uygulamalar tiksindiricidir'

15 Temmuz hain darbe girişiminden önce de FETÖ'ye açık destek veren İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama'nın, "Cemaate karşı yapılan bu faşizan uygulamalar çok tiksindiricidir. Artık bu ülkede herkesin, her kesimin hukukunu savunmak için haykırmalıyız." dediği ortaya çıktı.

Medya operasyonlarını da hedef almıştı

FETÖ'nün medyasına yönelik operasyonları da hedef alan Özgen Nama, bir diğer paylaşımında da "Bugün cemaate yakın medyaya yapılan gözaltılara sessiz kalmak, sansürü onaylamaktır." demişti.

Mesajlarını sildi

AK Partili Alpay Özalan, twitter hesabından yaptığı payulaşımda, Özgen Nama'nın mesajlarını sildiğini duyurdu.