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Kültür - Sanat İşte duvar, evde tuval
Kültür - Sanat

İşte duvar, evde tuval

İnşaatlarda boya işleriyle uğraşan 42 yaşındaki Salih Yerlikaya, yağlı boya tablolarıyla resme tutkusunu ortaya çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:37:00 -
İşte duvar, evde tuval

Yaşadığı evin bir bölümünü atölyeye çeviren Yerlikaya, yeteneğini akademiye taşımak istedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde geçen yıl yetenek sınavlarında başarılı olan Yerlikaya, üniversite hayalini gerçekleştirdi. Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası Yerlikaya, iş hayatıyla sanatını bir arada götürmenin çabasını veriyor. Yerlikaya, günlerinin heyecanlı bir tempoda geçtiğini belirterek, “Üniversiteyi kazanınca çok mutlu oldum, hayalime bir adım daha yaklaştım. Sonraki hedefim diplomamı almak. Elimden gelenin fazlasını yapmak için uğraşıyorum” diye konuştu.

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