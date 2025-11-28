  • İSTANBUL
İşte dünyanın futboldaki adaleti! Katil İsrail men edilmiyor: İran kuraya bile gidemiyor

Dünya futbolunun merkezi FIFA'nın çifte standardı, ABD'nin aldığı siyasi bir kararla bir kez daha gözler önüne serildi. Washington, 2026 Dünya Kupası kura çekimine katılacak olan İran heyetinin kilit isimlerine vize vermeyerek siyasi bir engel çıkardı. Bu kararın ardından İran Futbol Federasyonu, kura çekimine gitmeme kararı alırken; Federasyon Başkanı Mehdi Tac, kararın sporla değil, doğrudan siyasetle ilgili olduğunu ilan etti.

Uluslararası spor arenasında tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. İran Futbol Federasyonu, ABD'nin heyetin bazı üyelerine vize vermemesi üzerine, 2026 Dünya Kupası finalleri için gelecek hafta Washington’da düzenlenecek olan kura çekimine katılmama kararı aldığını duyurdu.

Federasyon sözcüsü Emir Mehdi Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, FIFA'ya kararın sporla ilgili olmadığının bildirildiğini ve İran heyetinin kura çekimine katılmayacağını ifade etti.

Alevi, "Futbol Federasyonu, son iki gündür FIFA Başkanı Sayın İnfantino ve FIFA Genel Sekreterliği ile resmi yazışmalar yürüttü ve konu resmi olarak kendilerine iletildi. FIFA'nın yanıtı da bu kurumun konuyu takip ettiğini gösteriyor. " dedi.

İran medyası, Federasyon Başkanı Mehdi Tac dahil olmak üzere bazı heyet üyelerine ABD tarafından vize verilmediğini bildirmişti. Tac, dün yaptığı açıklamada, kararın siyasi olduğunu düşündüklerini ve bu durumu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ilettiklerini söylemişti.

ABD, 2026 Dünya Kupası'na Kanada ve Meksika ile birlikte ev sahipliği yapacak.

