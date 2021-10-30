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Dünya İşte dünyanın en pahalı evi! Tam 5.2 milyar TL
Dünya

İşte dünyanın en pahalı evi! Tam 5.2 milyar TL

İtalya'da İtalyan Ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun dünyanın tek tavan resmine ev sahipliği yapan lüks villa, ocak ayında 547 milyon dolar (yaklaşık 5.2 milyar lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:31:00 -
İşte dünyanın en pahalı evi! Tam 5.2 milyar TL

İtalya Roma'da bir mahkeme, İtalyan Ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun dünyanın tek tavan resmine ev sahipliği yapan lüks villayı, ocak ayında açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Villanın 547 milyon dolar (yaklaşık 5.2 milyar lira) başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı öğrenildi. 16. yüzyıldan kalma 2 bin 800 metrekarelik villanın "dünyanın harikalarından biri" olarak kabul edilen Villa Ludovisi'nin geriye kalan tek parçası olduğu belirtildi. 6 katlı binanın, aynı zamanda Caravaggio tarafından yapılan bir yağlı boya duvar resmi de dahil olmak üzere sayısız sanat eserini barındırdığı kaydedildi. Fiyatının yanı sıra bakımı da ucuz olmayacak olan villayı alacak kişinin restorasyon masraflarına 11 milyon euro (122 milyon lira) harcaması zorunlu tutuldu.

 

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