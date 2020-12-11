İşte Dua'nın gücü: Hatay'da yağmur yağdı
Hatay'da Cuma Namazı'nda sonra yapılan Yağmur Duası'nın ardından akşam saatlerinde yağmur başladı.
Türkiye bugün ellerini semaya kaldırarak Yağmur Duas yaptı.
'Duamız kabul edildi'
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da Cuma Namazı'ndan sonra Yağmur Duası yapıldı. Dua sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak yağışa yakalananlar kapalı alanlara ya da evlerine koşarak gitmeye çalıştı. Vatandaşlar bugün yapılan Yağmur Duası'nın ardından yağmurun yağmasını "Duamız kabul edildi." şeklinde yorumladı.