  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte Dua'nın gücü: Hatay'da yağmur yağdı
Gündem

İşte Dua'nın gücü: Hatay'da yağmur yağdı

Hatay'da Cuma Namazı'nda sonra yapılan Yağmur Duası'nın ardından akşam saatlerinde yağmur başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 23:27:00 -
İşte Dua'nın gücü: Hatay'da yağmur yağdı

Türkiye bugün ellerini semaya kaldırarak Yağmur Duas yaptı.

'Duamız kabul edildi'

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da Cuma Namazı'ndan sonra Yağmur Duası yapıldı. Dua sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Sağanak yağışa yakalananlar kapalı alanlara ya da evlerine koşarak gitmeye çalıştı. Vatandaşlar bugün yapılan Yağmur Duası'nın ardından yağmurun yağmasını "Duamız kabul edildi." şeklinde yorumladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü
Gündem

İntikam alındı! Mehmet Sıddık Özalp öldürüldü

10 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu olan terörist Mehmet Sıddık Özalp düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay